Stuttgart (dpa/lsw) - Der Feinstaubalarm in Stuttgart wird am Wochenende voraussichtlich unterbrochen - wenn auch nur kurz. Eine Kaltfront bringe Wind und ein wenig Regen in den Südwesten und sorge damit für bessere Luft, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Voraussichtlich könne in der Nacht zum Sonntag Entwarnung gegeben werden. Bei Regen am Sonntag müssten Autofahrer dann allerdings mit glatten Straßen rechnen.

Die Entspannung beim Feinstaub wird aber wohl nur von kurzer Dauer sein. „Wegen der stabilen Hochdrucklage sind zu Wochenbeginn erneut zwei bis drei Tage Feinstaubalarm zu erwarten“, sagte die DWD-Expertin. An den vergangenen drei Tagen lag der Messwert für Feinstaub am Neckartor mit 64 bis 69 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft über dem Grenzwert von 50 Mikrogramm.

