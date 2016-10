Stuttgart (dpa/lsw) - Feinstaubalarm in Stuttgart und die Technik streikt: Auch zu Beginn des Wochenendes waren an der besonders belasteten Messstation am Neckartor keine Daten abzulesen. Das Gerät ist laut Stadt defekt. Techniker suchten nach einer Lösung für das Problem. Das für die Messstation zuständige Verkehrsministerium war am Samstagmorgen für Anfragen zunächst nicht erreichbar. Ob der am Donnerstag zuletzt gemessene Wert von 33 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft verlässlich ist, blieb weiter offen. Der Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Vor Beginn des Alarms am Mittwoch, waren es 40.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll sich am Wetter in der Landeshauptstadt am Wochenende nicht viel ändern: «Es bleibt, windstill, herbstlich und trüb», sagte Meteorologin Sarah Jäger. Regen, der den Feinstaub in der Regel aus der Luft wäscht, erwartet die Expertin erst zu Beginn der neuen Woche.

Während des Feinstaubalarms sind die Menschen in Stuttgart aufgerufen, Autos stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Für diese Pendler gelten verbilligte Ticketpreise. Auch sogenannte Komfort-Kamine, die nicht die einzige Wärmequelle im Haushalt sind, sollen aus bleiben.