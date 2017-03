Stuttgart (dpa/lsw) - Das trockene und sonnige Wetter bringt einen neuen Feinstaubalarm in Stuttgart mit sich. „Die Werte sind schon wieder stark gestiegen“, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). In der Nacht zum Samstag werde der Alarm daher wieder ausgelöst. Während des Feinstaubalarms sind die Menschen in Stuttgart aufgerufen, Autos stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Für diese Pendler gelten verbilligte Ticketpreise. Sogenannte Komfortkamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, müssen bereits ab Freitag um 18.00 Uhr ausbleiben. Die Stadt Stuttgart muss den Feinstaubalarm noch offiziell ausrufen.

