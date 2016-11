Stuttgart (dpa/lsw) - Nach rund eineinhalb Wochen geht der aktuelle Feinstaubalarm in Stuttgart in der Nacht zum Freitag zu Ende. Grund dafür sei die vorhergesagte Veränderung der Wetterlage - eine schwache Kaltfront verbessere den Luftaustausch, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Bis Donnerstag, 24.00 Uhr, seien Autofahrer aber noch aufgerufen, den Wagen stehenzulassen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Auch sogenannte Komfortkamine sollen bis dahin nicht genutzt werden.

Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Wetterlage einen eingeschränkten Luftaustausch im Stuttgarter Talkessel erwarten lässt. Der aktuelle hatte am Montag vergangener Woche begonnen. Am besonders belasteten Messpunkt am Neckartor waren die Feinstaub-Werte zuletzt zwar unter den Grenzwert gesunken. Der Alarm habe aber bestehen bleiben müssen, weil die Werte nicht weit genug gesunken seien und kein Regen in Sicht gewesen sei, erläuterte die Stadt.

Anzeige