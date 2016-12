Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Ende ging die Belastung wieder deutlich nach unten: In Stuttgart ist der Feinstaubalarm in der Nacht zum Samstag ausgelaufen. Der durchschnittliche Wert an der Messstation Neckartor hatte am Vortag nur noch bei 38 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gelegen, wie es am Samstag auf der Homepage der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg hieß. Zum Vergleich: Von Montag bis Donnerstag waren die Werte ständig höher als der Grenzwert von 50 Mikrogramm gewesen, am Mittwoch und Donnerstag lagen sie sogar bei 74 Mikrogramm. In den kommenden zwei Wochen ruht der Alarm in der Landeshauptstadt nun