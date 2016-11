Stuttgart (dpa/lsw) - Der Feinstaubalarm in Stuttgart endet in der Nacht zum Mittwoch. Bis Mitternacht sind Autofahrer dann noch aufgerufen, ihr Fahrzeug stehen zu lassen, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Zwar soll es schon am Dienstag regnen. Die Menge reicht demnach aber nicht, um die Feinstaubpartikel aus der Luft zu waschen, wie Stadtklimatologe Ulrich Reuter erklärte. Erst in Kombination mit der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD), wonach für Mittwoch und Donnerstag ein besseres Austauschvermögen der Atmosphäre in Stuttgart vorausgesagt wird, könne der Alarm aufgehoben werden.

Es handelt sich um den zweiten Feinstaubalarm in dieser Wintersaison. Seit diesem Montag sollen Autofahrer in der Landeshauptstadt wieder freiwillig ihre Fahrzeuge stehen lassen und auf Busse und Bahnen umsteigen. Feinstaubalarm wird in Stuttgart ausgerufen, wenn die vorhergesagte Wetterlage einen Austausch der Luft im Talkessel erschwert und somit einen Anstieg der Werte erwarten lässt.

Nach den jüngsten Daten vom Sonntag lag der vorläufige Tagesmittelwert für Feinstaub am Stuttgarter Neckartor bei 35 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft - und damit deutlich unter dem laut EU-Recht zulässigen Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Anzeige