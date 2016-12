Stuttgart (red) - Der Feinstaubalarm in Stuttgart endet am Samstag, 10. Dezember, um 24 Uhr. Die Voraussetzungen für eine Aufhebung des Alarms sind gegeben: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Sonntag und Montag eine deutliche Verbesserung des Austauschvermögens der Atmosphäre in Stuttgart prognostiziert. An beiden Tagen werden die schadstoffrelevanten Kriterien, die zu einer Auslösung des Feinstaubalarms führen, nicht erfüllt.

Der Leiter der DWD-Niederlassung Stuttgart, Uwe Schickedanz, erklärte: „Eine Kaltfront sorgt ab Sonntag mit etwas Regen, kräftigem Wind und labiler Schichtung für guten Luftaustausch. Auch der Montag bietet noch brauchbare Austauschbedingungen. Ab Dienstag sorgt allerdings ein neues Hoch für die nächste Phase mit voraussichtlich stark eingeschränktem Luftaustausch.“

Zu den aktuell hohen Feinstaub-Werten an der Messstation Neckartor sagte der Meteorologe: „Am heutigen Freitag sorgt extrem milde Luft in den Höhenlagen für eine ausgeprägte Inversion. Nur wenige hundert Meter über dem Stuttgarter Talkessel wurden heute Mittag Temperaturen von rund zehn Grad gemessen, in Stuttgart selbst waren es nur vier Grad. Dadurch werden alle Schadstoffe in den untersten 300 Metern über Grund festgehalten.“

Ziel des Feinstaubalarms ist es, bei stark austauscharmen Wetterlagen in Stuttgart die erwartbare Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxiden zu reduzieren. Aktuell sagt der DWD noch bis einschließlich Samstag ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus. Dadurch kann die Konzentration von Feinstaub und Stickstoffdioxid in Stuttgart stark ansteigen. Es besteht die Gefahr von Überschreitungen der Grenzwerte.