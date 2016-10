Stuttgart (dpa/lsw) - Das Ende des Feinstaubalarms in Stuttgart ist wegen der aktuellen Wetterlage nicht absehbar. Dies teilte die Landeshauptstadt am Sonntag mit. Klarheit darüber werde erst die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an diesem Montag geben, teilte die Landeshauptstadt mit. Aktuell meldete der DWD bis mindestens einschließlich Dienstag 24.00 Uhr ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre. An diesen Tagen kann die Konzentration von Feinstaub und Stickstoffdioxid in Stuttgart stark ansteigen. Es besteht die Gefahr von Überschreitungen der Grenzwerte.

An der besonders belasteten Messstation Neckartor verzögerte kaputte Technik auch am Sonntag die Ermittlung der Feinstaubwerte in der Luft. Laut Verkehrsministeriums sollte eine Wartungsfirma das Gerät am Wochenende wieder in Gang setzen.

Anzeige

Bei der ersten und letzten Messung am Donnerstag lag der Wert bei 33 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Dieser Wert ist nach ersten Erkenntnissen der Behörde verlässlich, da der Defekt sich erst später ereignete. Sicherheit werde aber erst eine Untersuchung des Filters bringen, die einige Tage in Anspruch nehme. Der Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Vor Beginn des Alarms waren 40 Mikrogramm gemessen worden. Sollten die Grenzwerte auf freiwilliger Basis nicht eingehalten werden, erinnerte der grüne Oberbürgermeister Fritz Kuhn daran, dass von 2018 an Fahrverbote drohen.