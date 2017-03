Stuttgart (dpa/lsw) - Der EU-Grenzwert für die Belastung der Luft mit gefährlichem Feinstaub wird nach Angaben der Landesanstalt LUBW auch 2017 gerissen. Nach vorläufigen Messungen war der Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft am Donnerstag bereits zum 35. Mal in diesem Jahr überschritten, was dem zulässigen Maximalwert entspricht, wie eine Sprecherin der Behörde sagte. Der Freitag, für den ebenfalls überhöhte Werte erwartet wurden, wäre dann der 36. Überschreitungstag. Land und Stadt sind verpflichtet, ab 2018 an Tagen mit hoher Schadstoffbelastung den Verkehr in der City deutlich zu reduzieren, wenn der EU-Grenzwert 2017 überschritten wird.

