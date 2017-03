Stuttgart (red) - Auch 2017 wird die EU-Vorgabe für die Feinstaub-Belastung in der Landeshauptstadt nicht eingehalten werden. 35 Tage pro Jahr sind insgesamt erlaubt, gestern wurde der Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft an der Messstation am Neckartor jedoch bereits zum 36. Mal überschritten. Nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) stehen die vorläufigen Messwerte vom Freitag erst heute und die exakten gravimetrischen Daten in einigen Tagen fest, erste Zwischenergebnisse verheißen jedoch nichts Gutes. Nachdem bereits am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag mit 57, 61 und 60