Stuttgart (dpa/lsw) - Tausende Euro Schaden - aber keine Verletzten sind das Ergebnis eines Fahrzeugbrands am Samstag in einem Stuttgarter Tunnel. Ein 36-Jähriger war mit seinem Auto in einem Tunnel, als aus unbekannter Ursache Feuer im Motorraum ausbrach. Er und seine 50-jährige Beifahrerin verließen nach Auskunft der Polizei sofort das Fahrzeug. Beide wurden nicht verletzt. Wegen des starken Rauches und der Bergung des Fahrzeugs musste der Tunnel für rund zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Anzeige