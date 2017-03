Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts der anhaltenden Kritik an den geplanten Fahrverboten in Stuttgart lädt das Verkehrsministerium Betroffene zum Gespräch. Das teilte ein Ministeriumssprecher am Montag mit. Zuvor hatten die „Stuttgarter Nachrichten“ (Dienstag) berichtet. Nach Informationen des Blattes sind Vertreter betroffener Branchen und Verbände zu einem Treffen am 6. April eingeladen worden. Die Angeschriebenen sollen demnach mitteilen, ob und in welchem Umfang sie für ihre Branchen Sonderregelungen brauchen. Das Ministerium wollte sich zu Details und Ablauf zunächst nicht äußern.

Stuttgart plant wegen der anhaltend hoher Feinstaubwerte von 2018 an temporäre Fahrverbote für Dieselfahrzeuge - dann sollen Dieselautos, die die neueste Abgasnorm Euro 6 nicht erfüllen, an bestimmten Tagen aus Teilen der Stadt verbannt werden.

Anzeige