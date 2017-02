Stuttgart (dpa/lsw) - Im Fall des in Stuttgart angeschossenen 47-jährigen türkischen Geschäftsmannes fahndet die Polizei jetzt mit einem Foto nach dem Täter. Das Bild aus einer Überwachungskamera des Lokals zeigt den Schützen beim Betreten der Gaststätte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Später schoss er vor dem Lokal auf sein Opfer. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß und stieg später in eine dunkle Limousine mit vermutlich ausländischem Kennzeichen - ein gelbes Kennzeichen mit schwarzen Ziffern - und flüchtete unerkannt. Der Gesundheitszustand des durch die Schüsse schwer verletzten Mannes hat sich inzwischen gebessert. Er hat nach Auskunft der Polizei das Krankenhaus verlassen und ist zurück in seine türkische Heimat zurückgekehrt. Die Hintergründe der Tat seien weiter unklar.

