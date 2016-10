Stuttgart (dpa/lsw) - Drei wegen Mordverdachts international gesuchte Hooligans sind Fahndern im Kreis Waldshut-Tiengen ins Netz gegangen. Wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte, waren die drei Männer im Alter von 23, 25 und 29 Jahren nach einer Bluttat in Polen Mitte Oktober nach Deutschland ausgereist. Der 25-Jährige soll bei einem Streit zwischen zwei verfeindeten Hooligan-Gruppen einen Kontrahenten erschossen haben. Die anderen beiden Festgenommenen sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Nachdem die polnischen Behörden deren Ausreise nach Deutschland gemeldet hatten, nahmen deutsche Zielfahnder deren Spur auf. Sie fanden die Gesuchten in der vergangenen Woche in der Wohnung eines Landsmanns. Den genauen Ort teilten die Ermittler nicht mit.

