Stuttgart (red) - Es war keine weithin sichtbare Baustelle wie viele andere im Stuttgarter Stadtgebiet - aber trotzdem enorm wichtig für die Energieversorgung der Landeshauptstadt und der Region: An der Autobahn 8 am Parkplatz Bernhartshöhe im Stadtteil Vaihingen hat die Netze BW in den vergangenen 15 Monaten eine neue Übergabestation für Erdgas gebaut.

In der neuen Station wird künftig ein großer Teil des in der Region benötigten Erdgases aus der überregionalen „Schwabenleitung“ der Firma terranets bw entnommen - bis zu 200 000 Kubikmeter pro Stunde, wenn es sein muss. Zum Vergleich: Rechnerisch könnte man so den 100 Meter hohen Stuttgarter Gaskessel in anderthalb Stunden komplett füllen. Über die Station strömt das Gas zunächst in den Hochdruck-Leitungsring der Netze BW, der weite Teile Stuttgarts und der umliegenden Kommunen versorgt - zum Beispiel die Filderebene, die Landkreise Ludwigsburg und Rems-Murr oder auch Teile des Schwarzwalds. Im Stadtgebiet wird es über das nachgelagerte Netz der Stuttgart Netze GmbH verteilt und gelangt schließlich in die Hausanschlüsse von Privatleuten und Betrieben.

„Die neue Verbindung zur Schwabenleitung ist ein wichtiger Beitrag für die sichere und zuverlässige Gasversorgung von Stuttgart und der Region“, betont Martin Konermann, technischer Geschäftsführer der Netze BW. Einschließlich der erforderlichen Leitungsbaumaßnahmen hat die Netze BW rund 6,5 Millionen Euro in das Projekt investiert - für Konermann gut angelegtes Geld: „Erdgas spielt gerade für die urbane Energiewende eine wichtige Rolle, bis die erneuerbaren Energien auch im Wärmemarkt so weit sind“.

Mit der reinen Gas-Entnahme ist es übrigens nicht getan: In der terranets-Leitung kommt das Erdgas mit einem Druck von bis zu 55 bar an. Um weitertransportiert werden zu können, muss es an der Bernhartshöhe erst einmal auf etwa 22,5 bar „gebremst“ werden. Wenn es in die Haushalte geht, beträgt der Druck dann nur noch 30 Millibar (also 0,03 bar). Aber die Anlage kann noch mehr: Sie verfügt über eine komplexe Regelungstechnik, um die unterschiedlichen Bezugsmengen zu steuern, sowie über zwei Ultraschall-Gaszähler für die Abrechnung mit der terranets bw. Außerdem wird das Erdgas mit einem Gas-Chromatographen genau analysiert und mit dem Geruchsstoff THT versetzt - ursprünglich ist es geruchslos.