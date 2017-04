Stuttgart (red) - In einem Tunnel zwischen den Haltestellen Bopser und Weinsteige in Stuttgart ist am Samstagnachmittag eine Stadtbahn entgleist. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Vom Unfall betroffen waren die Stadtbahnlinien U12, U5, U6 und U7. Auch am Sonntag werden die Bergungsarbeiten voraussichtlich bis 14:50 Uhr andauern.

Anzeige

Diese Stadtbahnlinien sind betroffen