Stuttgart - Thomas Lipp hat erlebt, dass der Weg nach unten wie eine Rutschbahn sein kann. Jobverlust, Scheidung, Wohnung weg, Hartz IV. „Das ging alles so schnell und dann bekam ich auch noch Stimmbandkrebs“, sagt der gelernte Schlosser. Seine langen Haare sind verfilzt, der Bart wuchert. „Einen Friseur habe ich mir zuletzt vor eineinhalb Jahren geleistet.“ Blicke in den Spiegel hat der 58-Jährige in letzter Zeit meist vermieden. Das ändert sich an einem Tag in Stuttgart, den er so schnell wohl nicht vergessen wird - bei Friseuren, die Obdachlosen gratis die Haare