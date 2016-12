Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart herrscht schon wieder dicke Luft: In der Nacht zum Sonntag wurde ein neuer Feinstaubalarm ausgelöst. Das Ende der Alarmphase ist nicht absehbar. Aktuell sage der Deutsche Wetterdienst bis mindestens einschließlich Mittwoch ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus, wie die Stadt Stuttgart am Sonntag mitteilte. Zunächst war von Montag und Dienstag die Rede gewesen.

Wieder einmal sollen Autofahrer ihre Wagen stehenlassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. In Häusern mit Heizung sollten Kamine und Öfen bereits von Samstagabend an aus bleiben. Der Alarm wird immer ausgerufen, wenn weder starker Wind für Austausch der Luftmassen sorgt noch Regen die Luft im Talkessel reinigt.

