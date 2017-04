Stuttgart (dpa) - Im Bankrottprozess gegen Anton Schlecker und seine Familie hat ein erster Zeuge das Bild eines zentral durchregierten Konzerns gezeichnet. Vor dem Stuttgarter Landgericht sagte am Montag ein früherer Geschäftsführer der Logistikfirma LDG aus, die für den Schlecker-Konzern tätig war und den Schlecker-Kindern Meike und Lars gehörte. Die Staatsanwaltschaft wirft Anton Schlecker unter anderem vor, Geld an diese Firma und damit an seine Kinder verschoben haben, indem er zu hohe Rechnungen bezahlte.

Der Zeuge, ein ehemaliger Azubi der Drogeriemarktkette, wurde mit 25 Jahren Geschäftsführer der LDG. Er hatte nach eigenen Angaben aber