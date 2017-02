Stuttgart (dpa) - Der falsche Amokalarm in der Stuttgarter Innenstadt ist auf ein Versehen zurückzuführen. In der betroffenen Volkshochschule hatte zunächst eine Wasserdampfwolke einer Spülmaschine am Montag den Brandmelder ausgelöst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Frau versuchte daraufhin, den Brandmelder auszuschalten, drückte stattdessen aber versehentlich den Alarmknopf. Eine Überprüfung durch einen Techniker habe die manuelle Auslösung als Ursache ergeben. Zuvor waren die Ermittler von einem technischen Defekt ausgegangen.

Die Volkshochschule war am Montagabend nach dem Amokalarm evakuiert worden. Mehrere Dutzend Polizisten waren im Einsatz. Rund 150 Menschen, die sich wie bei einem Amokalarm üblich in den Räumen eingeschlossen hatten, wurden nach der Sicherung des Gebäudes ins Freie gebracht.

Ob die Frau, die den Alarm auslöste, für die Einsatzkosten aufkommen muss, wurde noch geprüft. Details zu ihrer Person wurden zunächst nicht mitgeteilt. Nach Angaben der Polizei war sie berechtigt, sich in der Volkshochschule aufzuhalten.

