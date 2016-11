Stuttgart (dpa/lsw) - Mit Durchsuchungen und Festnahmen ist das Landeskriminalamt (LKA) gegen Zwangsprostitution vorgegangen. Mehr als 100 Ermittler waren am Dienstag im Einsatz, um 13 Wohnungen und Geschäftsräume in Stuttgart sowie in Fellbach und Konstanz zu durchsuchen, wie das LKA mitteilte. Ein 22-Jähriger wurde festgenommen. Zusammen mit vier anderen, die den Ermittlern bereits vergangene Woche ins Netz gegangen waren, soll er Frauen zur Prostitution gezwungen haben. Alle Beschuldigten sind den Angaben zufolge Mitglieder oder Unterstützer der rockerähnlichen Gruppierung «United Tribuns». Wie das LKA weiter mitteilte, hatten die Ermittler schon 2014 nach einer Razzia in einem Bordell erste Hinweise auf die jetzt Festgenommenen erhalten. Bei den Durchsuchungen seien Computer, Telefone und Unterlagen sichergestellt worden, die nun ausgewertet würden, hieß es.

