Stuttgart (pol) - In der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen wurden bei der Bundespolizei insgesamt drei Taschendiebstahlsdelikte in S-Bahnen gemeldet. Die Vorfälle ereigneten sich am Samstagmorgen zwischen 05.30 und 07.30 Uhr in der S3 zwischen Stuttgart-Vaihingen und Backnang, am Sonntagmorgen zwischen 06.20 und 06.40 Uhr in der S1 von Plochingen nach Kirchheim (Teck) und zwischen etwa 06.30 und 11.30 Uhr in der S2 von Stuttgart-Hauptbahnhof nach Filderstadt. Allen drei Geschädigten im Alter von 19- bis 28-Jahren wurde laut Polizei das Handy gestohlen. Die Auswertungen der Videoaufnahmen aus den S-Bahnen sind nun unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/87035-200 bei der Bundespolizei zu melden.

