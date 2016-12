Uwe Hück (links), der Betriebsratsvorsitzende des Sportwagenherstellers Porsche, trifft Francois Botha (Südafrika) am 07.11.2015 bei der Charity Veranstaltung «Charity-Fights 2015 - Blaue Flecke für soziale Zwecke» in der MHP Arena in Ludwigsburg. Foto: Archivbild dpa