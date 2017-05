Stuttgart (dpa/lsw) - Das mit Spannung erwartete Treffen des Landesverkehrsministeriums mit den Autoherstellern zum Thema Diesel-Nachrüstungen hat in Stuttgart begonnen. Am Mittwochabend kamen die Beteiligten mit Ministerialdirektor Uwe Lahl zusammen. Mögliche Ergebnisse der Gespräche dürften aber erst am Donnerstag bekanntwerden. Zudem ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Gespräche fortgeführt werden. Die grün-schwarze Landesregierung will von 2018 an in Stuttgart an Tagen mit hoher Luftverschmutzung Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge verhängen.

Bei den Gesprächen mit dem Verkehrministerium geht es um die Frage, ob sie so aufgerüstet werden können, dass sie sauberer und von Fahrverboten ausgenommen werden können. Die Branche argumentierte bislang, die Umstellung sei so komplex, dass sich eine Aufrüstung etwa von Euro 5 auf Euro 6 aus wirtschaftlicher Sicht kaum lohne.

