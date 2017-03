Stuttgart (red) - Mit zwei Asiatischen Löwen halten die „Könige der Tiere“ endlich wieder Einzug in den Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart. Mittlerweile steht fest, welche zwei Löwen an den Neckar kommen und woher. Dem Zoo und Botanischen Garten von Mulhouse ist 2014 ein großer Wurf gelungen: Vierlinge. Die beiden männlichen Jungtiere davon, Kajal und Shapur, werden ab März zu den Stars in der Wilhelma gehören.

Die zweieinhalb Jahre alten Brüder beziehen das bisherige Tiger-Gehege mit dem Außengelände. Sobald sie sich eingewöhnt haben, dürfen die Besucher sie sehen. „Wir haben uns für Asiatische Löwen entschieden, weil sie wesentlich seltener als Afrikanische Löwen sind“, erklärt die Kuratorin Ulrike Rademacher. „Zwar ist die afrikanische Unterart seit der Mitte des 20. Jahrhundert dramatisch zurückgegangen von rund 400.000 Tieren auf heute vielleicht nur noch 30.000. Aber von den Asiatischen Löwen gibt es nicht mehr als zirka 500 Tiere in der Natur, die zudem alle in nur noch einer Region leben, im Gir-Wald in Nordwestindien. Daher werden die Chancen ihres Überlebens weit kritischer gesehen.“ Auch in Zoos sind Asiatische Löwen entsprechend weniger verbreitet.