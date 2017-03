Helga Köhler aus Stuttgart: Ich habe es schon immer gesagt: Wir Stuttgarter brauchen wieder Löwen. Es sind einfach tolle Tiere - ihre Gesichter, ihre Bewegungen, man kann gar nicht aufhören mit Schwärmen, wenn man sie länger beobachtet. Ich habe mit dem Handy gerade sehr viele Fotos gemacht und sie meiner Cousine in der Schweiz geschickt, damit sie auch etwas davon hat.

