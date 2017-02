Stuttgart - „Pioniergeist liegt in unserer DNA“, heißt es im Imagefilm, den der Autobauer Daimler zu Beginn seiner gestrigen Bilanzpressekonferenz in Stuttgart der internationalen Presse vorführt. Der „Vision Van“ mit seinen beiden Drohnen auf dem Dach ist darin beispielsweise zu sehen. Und von der neuen Elektromarke EQ ist die Rede und davon, dass mit ihr das Auto „völlig neu gedacht“ wird. Das Auto also, Daimlers Kerngeschäft. 2,2 Millionen Fahrzeuge hat Mercedes-Benz Cars im vergangenen Jahr verkauft und 89,3 Milliarden Euro Umsatz damit erwirtschaftet (plus sieben Prozent). Die