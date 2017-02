Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Landesregierung streitet über ein Maßnahmenpaket für saubere Luft in Stuttgart. Die CDU pocht darauf, ein Straßenbauprojekt aufzunehmen: den sofortigen Planungsbeginn für den Bau des Nordostringes in Stuttgart. Die Grünen wollen das nicht mitmachen. Ob bis zur Kabinettssitzung am Dienstag eine Einigung gefunden wird, war zunächst offen. Einigt man sich nicht, dürfte der Streit im Koalitionsausschuss landen, der am Dienstagmorgen ebenfalls tagt. Am Mittag (12.00 Uhr) stellt sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dann auf der wöchentlichen Regierungs-Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart sind in der Pflicht, dem Verwaltungsgericht Stuttgart bis Ende Februar zu erklären, wie sie die Luft in der Landeshauptstadt nachhaltig verbessern wollen. Die blaue Plakette ist hingegen Konsens in der Koalition - sie steht auch im grün-schwarzen Koalitionsvertrag. Dafür ist aber eine Bundesregelung nötig, die derzeit nicht absehbar ist.

