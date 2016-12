Salvatrice Gallo kam vor 42 Jahren von Sizilien nach Stuttgart. In den 80er-Jahren wurde ihr Sohn in der Internationalen Kindergruppe Ost der eva betreut. Auf diesem Weg lernte sie die Kindergruppe kennen und wurde bald zu deren Reinigungskraft. Sie ist dort geblieben, bis 2014 die Kindergruppe geschlossen wurde. Seitdem putzt sie im gleichen Haus in der Hackstraße 89 für die Mobile Jugendarbeit. Das Haus ist zu einer zweiten Heimat für sie geworden. Sie fühlt sich hier wohl und ist gerne hier. Auf ihre Art und Weise bringt sie sich ins Team ein und ist immer wieder für Überraschungen gut. Das Team liebt Salvatrice Gallo: „Sie ist unsere kleine