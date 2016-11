Stuttgart (dpa/lsw) - Jetzt sind Mütze und Handschuhe angesagt - es wird winterlich in Baden-Württemberg. Die Wetterexperten erwarten in der kommenden Woche Glätte auf den Straßen und den ersten Schnee auf bis zu 400 Metern Höhe.

In höher gelegenen Regionen in Baden-Württemberg wurde es bereits am Sonntag weiß: Im Allgäu, etwa in Isny im Kreis Ravensburg - setzte Schneegestöber ein. In der Nacht zum Sonntag hatte es auch auf dem Feldberg im Schwarzwald geschneit, die Straßen seien nach Angaben des DWD aber frei.

In der Nacht zum Montag sinken die Werte auf dem Thermometer auf bis zu minus fünf Grad: „Es wird frostig und glatt auf den Straßen“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Tagsüber gebe es maximal noch sieben Grad. Die Schneefallgrenze soll am Montag auf etwa 600 Meter, am Dienstag schon auf 400 Meter sinken. Im Hochschwarzwald könnte es dann bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben.

Der der Boden in mittleren Lagen sei noch relativ warm, der Schnee bleibe deshalb nicht liegen, erklärte die Wetterexpertin. Trotzdem müssen Autofahrer im Südwesten mit glatten und matschigen Straßen zum Wochenstart rechnen: Der anhaltende Regen im Land könnte nachts gefrieren.

