Stuttgart - Wird der Mai für den TVB Stuttgart zum Wonnemonat? Der Handball-Bundesligist hat es selbst in der Hand, diese Frage mit einem Ja zu beantworten. Sechs der acht noch anstehenden Spiele in dieser Saison bestreitet das Team um den Trainer Markus Baur innerhalb von 18 Tagen in diesem Monat, die nächsten vier davon auswärts. Vor allem die Spiele in Lemgo (20. Mai) und Minden (31. Mai) werden die wohl entscheidenden Duelle im Kampf um den Klassenverbleib - und „ganz heiße Kisten“, wie der TVB-Linkshänder Felix Lobedank prophezeit.

Das Team aus dem Waiblinger Stadtteil Bittenfeld benötigt im zweiten Jahr nach dem Aufstieg und dem Umzug nach Stuttgart 2015 den Klassenverbleib unbedingt, das Projekt Etablierung eines Handball-Bundesligisten in der Landeshauptstadt geht in den kommenden Wochen in eine entscheidende Phase. Denn für die Bittenfelder ist die aktuelle Spielzeit der Schlüssel für die nächsten Jahre - insbesondere aufgrund der Reform der Auf- und Abstiegsregelung (siehe Anhang).

Die Basis für einen Wonnemonat Mai hat der TVB am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen den VfL Gummersbach gelegt. Mit dem 23:21-Sieg hat das Team den Abstiegsplatz verlassen. „Wenn wir gegen Gummersbach nicht gewonnen hätten, wäre es sehr, sehr schwer geworden“, sagt Jürgen Schweikardt, der Geschäftsführer des TVB. Der Erfolg gegen einen Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg soll Rückenwind für die kommenden Aufgaben bringen. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie das Potenzial hat, um die Klasse zu halten“, sagt Baur.

Es gibt einige Indizien, die diese Einschätzung stützen:

Die Einstellung: „Die Mannschaft ist bereit zu kämpfen“, hat Baur als eine Erkenntnis aus dem Sieg gegen Gummersbach herausgefiltert. Das Team hat den Fokus auf das Wesentliche ausgerichtet und demonstriert diesen Willen auf dem Spielfeld: Drinbleiben ist die Devise. „Wir können das noch aus eigener Kraft schaffen“, sagt Lobedank.

Der Spielmacher: Vor dieser Saison aus Göppingen zum TVB gekommen, hat Michael Kraus Zeit gebraucht, aber jetzt hat er die Rolle des Führungsspielers verinnerlicht - und ist zuletzt immer stärker aufgetreten. Zuletzt passte auch die Torquote des Weltmeisters von 2007. „Ich verschwende keinen Gedanken an den Abstieg“, sagt Kraus, „vor allem wenn ich sehe, wie die ganze Mannschaft in den Muss-Spielen konzentriert und engagiert spielt.“ Der Spielmacher hat seinen Vertrag kürzlich bis 2019 verlängert, seine Unterschrift hat indes nur für die Bundesliga Gültigkeit.

Die Offensive: Der Angriff leidet am meisten unter dem großen Verletzungspech, das den TVB bereits die ganze Spielzeit hindurch begleitet. Rechtzeitig zum Saisonendspurt zeigt nun Can Celibi seine Qualitäten. Der 26-jährige türkische Linkshänder, vom französischen Erstligisten Chartres MHB bereits im Herbst als Ersatz für den inzwischen an der Patellarsehne operierten Djibril M’Bengue nachverpflichtet, wurde zunächst von einer Meniskus-Operation ausgebremst. Jetzt ist er fit - und trifft. „Es freut mich sehr für ihn, dass er endlich das abruft, was er kann“, sagt Kollege Kraus.

Die Defensive: „Da sind wir mittlerweile sehr stabil“, sagt Jürgen Schweikardt nicht ausschließlich aufgrund der nur 21 Gegentore gegen Gummersbach. Die Zusammenarbeit von Abwehr und Torhüter funktioniert derzeit. Und in Johannes Bitter steht eine 2,05 Meter große Säule zwischen den Pfosten, die jedem Gegner Respekt einflößt und der eigenen Mannschaft Sicherheit gibt. Was der 34-Jährige ausmacht, hat der Club negativ gespürt, als Bitter verletzungsbedingt einige Wochen fehlte. Ansonsten, sagt Lobedank, „hätten wir jetzt sicher zwei bis vier Punkte mehr“. Bitters Vertrag läuft im Übrigen nach dieser Saison aus, derzeit wird verhandelt.

Bitters Unterschrift könnte den Mai dann endgültig zum Bittenfelder Wonnemonat machen.

Die Reform der Auf- und Abstiegsregelung

Von der kommenden Spielzeit an müssen nur noch zwei anstatt drei Teams aus der Handball-Bundesliga (HBL) absteigen. Entsprechend kommen auch nur zwei Mannschaften nach oben, was einen sofortigen Wiederaufstieg für die aktuellen Absteiger erschweren wird. Die 38 Erst- und Zweitligisten stimmten bei der Ligatagung in Leipzig für die neue Regelung. Eine Relegation wurde mit Blick auf den ohnehin vollen Terminkalender verworfen.

Die HBL sah Handlungsbedarf, da in der 2. Bundesliga jedes Jahr sieben neue Clubs antraten - vier Aufsteiger aus den 3. Ligen und drei Absteiger aus der Bundesliga - und sich dies als ein zu großer Durchlauf erwiesen hat. Für die Änderung der Auf- und Abstiegsregelung zwischen 2. Bundesliga und den 3. Ligen ist die Zustimmung des Deutschen Handballbundes erforderlich.