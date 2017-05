Welches Verhältnis haben Sie zu der Figur, die Sie sprechen?

Volker Lang: Ich habe eine sehr starke Bindung zu den beiden. Sie erinnern mich immer an meinen Bruder und sind somit ein Teil von mir.

Heiko Volz: Manchmal kann es einen schon ein bisschen aufregen, wenn einen die Leute mit „Äffle“ und nicht mit dem Vornamen ansprechen. Abgesehen davon kann ich mich aber mit beiden Figuren sehr gut identifizieren.

Wie sind Sie zu der Sprecherrolle gekommen?

Volker Lang: Heiko und ich waren anfangs in der Jury, die nach dem Tod meines Bruders Armin Lang Senior neue Sprecher auswählen sollte. Als niemand Passendes dabei war, haben wir es probiert. Mein Bruder hat ja immer das Pferdle gesprochen. Da meine Stimme sehr ähnlich ist, war schnell klar, dass auch ich diese Figur gut übernehmen kann.

Armin Lang: Heiko ist außerdem prädestiniert für das Äffle, weil er den Äffle-Juchzer, der oft am Ende eines Clips kommt, so gut beherrscht.

Wie lange haben Sie gebraucht, um sich die Stimmen mit ihren Eigenheiten anzueignen?

Heiko Volz: Da ich als Kind schon immer mit den Figuren gespielt habe und die Stimmen nachgemacht habe, musste ich den Dialekt nicht lange üben – eher die Tonhöhe. Das Äffle hat eine Kopfstimme. Das halten meine Stimmbänder nur durch, wenn ich nicht verkrampfe. Dafür habe ich extra mit einer Logopädin geübt.

Volker Lang: Ich habe es sehr schnell gelernt, weil mich die Figuren schon Jahrzehnte begleiten.

Heiko Volz, wie kommen Sie auf die Geschichten?

Heiko Volz: Ich schnappe im Alltag oft Sätze auf, aus denen ich nachher Äffle-und-Pferdle-Geschichten bastle. Häufig höre ich dann in meinem Kopf schon die Passagen in der Äffle-Stimme.

Was ist typisch schwäbisch am Pferdle/ Äffle?

Volker Lang: Der Pferd ist Stuttgarts Wappentier.

Heiko Volz: Die beiden verkörpern die zwei schwäbischen Grundtypen und erfüllen damit alle Klischees. Das Pferdle ist der gemütliche Bruddler, der lieber etwas Falsches sagt, als den Mund zu halten. Das Äffle ist geschwätzig, wissbegierig und ein echtes Schlitzohr. Beide sind sparsam. Gleichzeitig leben sie das schwäbische Dolce Vita, sie lieben gutes Essen und Trinken. Sie haben einen schwäbischen Humor und ihre eigene charmante Philosophie.

Volker Lang: Die beiden sind einfach knitz.

Welche ist die beliebtere Figur?

Armin Lang: Das Äffle ist auf jeden Fall beliebter. Es ist kleiner und kommt deshalb vor allem bei Kindern gut an.

Heiko Volz: Das Äffle erfüllt mit seinem runden Köpfchen das Kindchenschema. Allerdings braucht es natürlich das Pferdle als reiferen Gegenpol.

Wie kam der Erfinder Armin Lang Senior ausgerechnet auf einen Affen und ein Pferd?

Volker Lang: Das Pferdle als Wappentier von Stuttgart, war schnell gefunden. Als das Äffle erfunden wurde, hatte die Wilhelma gerade ihr neues Affenhaus bekommen…

Armin Lang: …außerdem war der Affe noch nicht von Disney besetzt. Armin Lang Senior dachte zunächst an einen Elefanten als Partner vom Pferdle, der hätte dann aber wohl ewig in Dumbos Schatten gestanden. Es war auch mal ein Goldhamster namens Mauldäschle im Gespräch.

Heiko Volz: Das Gute an einem Affen ist ja auch, dass er quasi ein Mensch ist (lacht).

Armin Lang: Klar war auf jeden Fall, dass das Pferdle nicht alleine bleiben konnte, das wäre langweilig gewesen.

Sind neue Freunde für Pferdle und Äffle geplant?

Armin Lang: In den gedruckten Geschichten kommt die Pudeldame Schlabbinchen weiterhin vor, nur in den Videos nicht mehr. Man hatte sich nach dem Tod der Sprecherin gegen die Kurpfälzerin entschieden, weil Äffle und Pferdle im Video auch gut allein funktionieren. In den gedruckten Geschichten ist sie aber immer dabei. Sollten eines Tages wieder neue Fernsehclips produziert werden, könnte ich mir gut vorstellen, sie wieder dazuzunehmen oder eine weitere Figur zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel mal an einem Woimickl gearbeitet, einer Pfälzer Weinfliege.

Versuchen Sie, die Figuren weiterzuentwickeln?

Armin Lang: Optisch haben sich die Figuren im Laufe der Zeit verändert, wobei wir die jetzige Optik beibehalten wollen. Jeder Zeichner hat dabei natürlich seinen eigenen Stil. Älter oder gar reifer sind die beiden Charaktere aber nicht geworden.

Welche Themen würden Sie gerne in zukünftigen Spots aufgreifen?

Heiko Volz: Da die beiden mit der Zeit gehen, werden sie sich auf jeden Fall mit dem Smartphone, Tablet und Ähnlichem beschäftigen. Trendsportarten sind für das mobile Äffle auch immer ein Thema.

Armin Lang: Feinstaub und E-Mobilität werden sicher auch Themen werden.

Werden sich Äffle und Pferdle auch bei politischen Themen positionieren?

Armin Lang: Nein, Pro-Kontra-Themen wie Stuttgart 21 vermeiden wir. Allerdings setzen sich die beiden gerne für einen guten Zweck ein, zum Beispiel motivieren sie Jungwähler zur Stimmabgabe.

Heiko Volz: Heiko: Allein Fußball ist schon schwierig. Äffle und Pferdle dürfen nicht nur für einen bestimmten Verein stehen. Die dürfen schon mal den VfB unterstützen, aber natürlich gilt das auch für die anderen baden-württembergischen Vereine.

Die Wiederaufnahme der Fernsehspots kommt zu einer Zeit, in der die Heimat und die Identifikation mit der Region für viele an Bedeutung gewinnen. Sind Äffle und Pferdle Patrioten?

Armin Lang: Auf jeden Fall. Sie werden ja auch oft als „schwäbische Nationalhelden“ bezeichnet. Gleichzeitig sind sie aber sehr tolerant und weltoffen und haben nichts gegen „Nichtschwaben“.

Heiko Volz: Ihnen ist schon bewusst, dass es auch Lebewesen außerhalb vom Schwabenländle gibt, zum Beispiel Badener oder Pfälzer. Sie lesen ja auch Zeitung und sehen fern.

Volker Lang: Allein dass ein Pferd mit einem Affen zusammen wohnt, ist ja schon gelebte Toleranz.

Warum lieben Äffle und Pferdle ihre Heimat, das Schwabenländle, so sehr?

Armin Lang: Sie fühlen sich hier wohl, sie lieben Spätzle und wollen sich nicht verleugnen…

Volker Lang: …was aber keineswegs bedeutet, dass sie hinterwäldlerisch sind. Der Schwaben- und Bananenblues war in den bundesweiten Charts.

Heiko Volz: Auf jeden Fall würden Sie niemals auswandern. Sie brauchen die Kehrwoche.

In Stuttgart, der Hauptstadt des Schwabenländles sprechen viele gar kein Schwäbisch mehr. Gerade Jünger mixen verschiedene Sprache und Dialekte. Verstehen die Leute das Pferdle und das Äffle irgendwann gar nicht mehr?

Heiko Volz: Es gibt ja nicht den einen schwäbischen Dialekt, sondern zahlreiche Varianten. Die beiden sprechen „Schwäbisch light“, das sogenannte Stuttgarter Honorationenschwäbisch. Das versteht jeder.

Die beiden passen sich in Ihrer Sprache also nicht irgendwelchem Slang an?

Armin Lang: Der Dialekt ist ihr Markenzeichen, den behalten die beiden auf jeden Fall bei.

Wie alles begann und mit wem es weitergeht

Die Erfinder: Die beiden Trickfilmfiguren Äffle und Pferdle wurden von dem Filmproduzent Armin Lang (1928-1996) sowie den Grafikern Werner Klein und Volker Lang entworfen. Bis zu seinem Tod gab der gebürtige Bayer Armin Lang dem Pferdle seine Stimme und dachte sich die Geschichten aus.

Die Entwicklung: Ab 1960 trennten kurze Einspieler mit dem Pferdle die Werbespots beim damaligen Süddeutschen Rundfunk (SDR), 1963 kam das Äffle dazu. Bis die beiden ihr heutiges Erscheinungsbild erhielten, durchliefen sie zahlreiche Veränderungen: 1967 kam die Farbe dazu, 1974 der Ton. 1986 gesellte sich die kurpfälzische Hundedame Schlabbinchen dazu, die von der Schauspielerin Elsbeth Janda gesprochen wurde. 2001 stellte der SWR die Produktion neuer Spots ein. Bis heute wurden über 1.900 "Äffle und Pferdle"-Spots für den SDR beziehungsweise SWR produziert. Seit Anfang Mai zeigt die Landesschau Baden-Württemberg alte Spots der beiden.

Die Gesprächspartner: Armin Lang Junior, der Sohn des Erfinders, setzt mit seiner Filmproduktionsfirma Lang-Film-Medienproduktion die neuen Geschichten um, die sich Heiko Volz ausdenkt. Heiko Volz gibt dem Äffle seine Stimme, Volker Lang spricht das Pferdle.