Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einer Straßenkundgebung von Umweltaktivisten in Stuttgart sind die Schadstoffwerte für Feinstaub an der Messstelle am Neckartor in die Höhe geschnellt. Die Station zeigte für Montag den Tagesmittelwert von 128 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft - der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Ursache für die hohe Konzentration war wohl ein durch die Proteste am Montag verursachter Stau. Am Sonntag, als es deutlich weniger Verkehr gab, hatte die Station noch 36 Mikrogramm gemessen.

Gegen die Luftverschmutzung hatten am Montagabend rund 200 Aktivisten der Bürgerinitiative Neckartor protestiert. Sie verursachten im