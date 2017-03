Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere hundert Menschen haben am Donnerstag in Stuttgart für saubere Luft demonstriert und dabei den Verkehr in der Innenstadt lahmgelegt. Begleitet von Trommeln und Musik zogen sie von zwei verschiedenen Startpunkten zu einer Kundgebung auf dem Charlottenplatz im Zentrum. Rund 450 Demonstranten starteten laut Polizei bei der Messstation in Höhe der Hohenheimer Straße, 180 Radfahrer fuhren zeitgleich vom Neckartor los, das als besonders stark von gesundheitsschädlichem Feinstaub belastet gilt.

Auf Transparenten stand „Stuttgart erstickt“, „Feinstaub, der unsichtbare Tod“ oder „Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr“. Die