Stuttgart/Münster (dpa/lsw) - Die SPD hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann für seine Haltung in der Grünen-Debatte um die Vermögensteuer kritisiert. «In Zusammenhang mit der Vermögensteuer über mögliche Arbeitsplatzverluste zu diskutieren, ist in etwa so, wie wenn die menschliche Geburtenrate mit der sinkenden Storchpopulation in Zusammenhang gebracht wird», teilte Parteichefin Leni Breymaier am Sonntag mit. Auf dem Grünen-Parteitag in Münster hatte Kretschmann Position gegen die Vermögensteuer bezogen - letztlich erfolglos. Seine Partei tritt nun im Bundestagswahlkampf 2017 für die Wiedereinführung der Steuer ein. «Gut, dass Kretschmann sich