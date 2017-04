Stuttgart - „Von der familiären Atmosphäre in Filderstadt bis hin zum Weltklasseniveau in der Porsche-Arena - wir haben richtig Karriere gemacht“, sagt Lilo Hesen. Sie muss es wissen. Schließlich ist sie das Urgestein des Porsche Tennis Grand Prix schlechthin, die einzige Mitarbeiterin, die bei allen 40 Turnieren dabei war. Und ein stückweit Mitverantwortung trägt, dass es das Turnier überhaupt gibt. Denn bevor die erste Veranstaltung 1978 in Plattenhardt stattfinden konnte, musste erst mal eine Halle gebaut werden. Gegen diese regte sich großer Widerstand, eine Bürgerinitiative habe Stimmung