Das soziale Engagement

Der Weltweihnachtscircus ist einer der wichtigsten Förderer für die Olgäle-Stiftung

Stuttgart (if) - Der Weltweihnachtscircus ist in Summe seit dem Jahr 2000 mit der wichtigste Förderer für die Olgäle-Stiftung. „Ohne seine Unterstützung hätten wir lange nicht so viel Positives für die kranken Kinder erreichen können“, erklärt Stefanie Schuster, Vorsitzende der Olgäle-Stiftung.