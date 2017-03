Stuttgart (ae) - Das Handyticket setzte im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) im vergangenen Jahr zu ungeahnten Höhenflügen an: 3,7 Millionen Mal (plus 59,6 Prozent) wurde die digitale Alternative zur Papierfahrkarte verkauft - mit diesen Zahlen dürfte man bundesweit mit an der Spitze liegen.

Am Fahrkarten-Automaten nach dem passenden Kleingeld zu kramen und deshalb die Bahn oder den Bus zu verpassen - für immer mehr Fahrgäste gehören diese Zeiten der Vergangenheit an. Auch die ungeliebten Wartezeiten zu Monatsanfang in den Kundenzentren sind für sie passé: Sie greifen