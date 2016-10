Stockholm/Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Daimler lässt sich den Einstieg ins Pick-up-Segment mehr als eine halbe Milliarde Euro kosten. Für die Markteinführung der neuen, zusammen mit dem Partner Renault-Nissan entwickelten „X-Klasse“ werde ein hoher dreistelliger Millionenbetrag investiert, kündigte der Chef von Daimlers Van-Sparte, Volker Mornhinweg, an. Gestern Abend stellte Daimler in Stockholm das Konzept des Fahrzeugs vor. Der Wagen soll Ende 2017 zunächst in Europa auf den Markt kommen. Erst später sollen Australien, Südafrika und 2018 Südamerika folgen. Ausgerechnet Europa, wo Daimler das neue Modell starten will, sei