Stuttgart (eh) – Das vor zwei Jahren eingeführte Jobticket macht Schule: Rund 450 Arbeitgeber in der Region, darunter auch die Stadt und das Land, beteiligen sich mittlerweile an dieser Aktion. Fast 70 000 Arbeitnehmer sind bereits mit dieser speziellen Fahrkarte in S-Bahn, U-Bahnen und Bussen unterwegs. Tendenz steigend: Allein im vergangenen Jahr verzeichnete der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) einen Zuwachs von 12,7 Prozent in diesem Bereich.

Seit 1. September ist auch die Porsche AG beim Jobticket dabei – und nun vermeldet der zweite große Autobauer in der Landeshauptstadt Vollzug: Daimler führt ab 1. Januar 2017 das Jobticket ein.