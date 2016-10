Stuttgart - Im Konzern Stadt ist die Gleichberechtigung noch nicht angekommen: Frauen in Führungspositionen sind in den Beteiligungsunternehmen eher selten. Die Riege der gut verdienenden Top-Manager ist fast ausnahmslos männlich. Dieses ernüchternde Bild zeichnet der jetzt vorgelegte Beteiligungsbericht 2015.

Die Stadt Stuttgart gehört zu den größten Arbeitgebern in der Region. Allein in Ämtern sind mehr als 8500 Menschen beschäftigt, hinzukommen aber noch rund 11 300 Beschäftigte in den fünf städtischen Eigenbetrieben und in Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt direkt oder über