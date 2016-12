Berlin/Stuttgart (dpa/lsw) - Die CDU hat während der Landtagswahlkämpfe in Baden-Württemberg und Berlin mindestens zwei sogenannte Fundraising-Dinner veranstaltet, bei denen Kanzlerin Angela Merkel mit potenziellen Parteispendern aus der Wirtschaft zusammenkam. Das haben Vertreter beider Landesverbände dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» bestätigt. Die CDU-Bundeszentrale verwies am Samstag auf Anfrage auf die Stellungnahmen aus den Landesverbänden.

Laut «Spiegel» traf Merkel am 15. August in einem Berliner Vier-Sterne-Hotel ausgewählte Wirtschaftsvertreter, denen sie über zwei Stunden lang für Gespräche zur Verfügung stand. Zu den Teilnehmern des Treffens wollte sich die Berliner CDU auf Anfrage des Nachrichtenmagazins nicht äußern. Eine Sprecherin habe lediglich mitgeteilt, dass es über 20 Gäste gewesen seien. Von ihnen hätten «weniger als die Hälfte» in der Folgezeit Parteispenden an die CDU Berlin geleistet.

Bereits am 18. November 2015 hatte Merkel dem Bericht zufolge an einem Fundraising-Dinner in einem Stuttgarter Edelrestaurant teilgenommen.