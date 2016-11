Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Stuttgart ist ein 38-Jähriger Mann verletzt worden. Er erlitt bei dem Feuer am Freitagmorgen eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Bewohner des Hauses entdeckte den Brand nach Angaben der Feuerwehr in einer anderen Wohnung und meldete das Feuer. Daraufhin konnten 25 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Darunter waren zwölf Kinder. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden von 90.000 Euro.

Anzeige