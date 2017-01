Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Stuttgart-Stammheim sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einer Zelle ausgebrochen. Ein Häftling und ein JVA-Mitarbeiter erlitten eine Rauchgasvergiftung. Warum das Feuer in der Zelle ausbrach, war nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers zunächst unklar. Der Brand konnte demnach aber schnell gelöscht werden, so dass lediglich die Zelle in Mitleidenschaft gezogen wurde. Weitere Details konnte die Feuerwehr zunächst nicht nennen.

