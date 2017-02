Stuttgart (erg) - Im Milaneo herrschte gestern Abend kurzzeitig große Aufregung. Gegen 18.35 ist in der Tiefgarage des Einkaufszentrums ein geparktes Auto in Brand geraten. Durch den Rauch wurde zunächst der Brandmelder ausgelöst und schließlich die Feuerwehr automatisch alarmiert. Die Einsatzkräfte sind fünf Minuten nach dem Alarm eingetroffen. Der Brand war bis dahin vom hauseigenen Sprinklersystem schon gelöscht worden. Bis 20 Uhr wurden von den Einsatzkräften Aufräumarbeiten ausgeführt. Die Höhe des Schadens und die Brandursache konnten noch nicht ermittelt werden, ein technischer Defekt am Fahrzeug kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr und sechs des Rettungsdienstes vor Ort.

Knapp acht Stunden früher wurde die Feuerwehr zu einem ganz ähnlichen Vorfall in die Hochhaussiedlung Asemwald gerufen. Dort ist gegen 10.50 Uhr ein VW Polo in einer Tiefgarage in Flammen aufgegangen. Dieses Mal ist die Sachlage jedoch klarer: Der 75-jährige Besitzer wollte sich von einem 68-jährigen Bekannten Starthilfe geben lassen. Plötzlich fing das Kabel an zu brennen und das Feuer griff auf das Auto über. Die hinzugerufene Feuerwehr hatte den Brand zwar schnell gelöscht, der Polo brannte dennoch komplett aus. Über den entstandenen Schaden am Fahrzeug und am Gebäude konnte die Polizei gestern noch keine Angaben machen. Ob weitere in der Tiefgarage geparkte Autos einen Schaden davontrugen, muss ebenfalls erst noch durch die Fahrzeugbesitzer oder Fachwerkstätten überprüft werden.