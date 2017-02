Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Leichtverletzte und rund 200 000 Euro Schaden sind die Folgen eines Brandes in einer Pizzeria in Stuttgart während einer Familienfeier. Nach Angaben der Polizei bemerkte der Wirt in der Nacht zum Samstag ein Feuer hinter der Theke und alarmierte die noch anwesenden sechs Gäste. Sie konnten sich unverletzt ins Freie retten. Auch die anderen 16 Bewohner des fünfstöckigen Hauses konnten in Sicherheit gebracht werden. Eine 28-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei vom Samstag eine leichte Rauchvergiftung. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Anzeige