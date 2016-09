Stuttgart (lsw) - Bosch weitet seine Tätigkeit in Südostasien aus. Dieses Jahr werden in Standorte in der Region etwa 80 Millionen Euro investiert, zum Beispiel in ein neues Werk für Benzin-Einspritzsysteme in Thailand, teilte der Konzern gestern mit. Damit wird dort mehr investiert als im Schnitt der vergangenen Jahre. Mit aktuell 6800 hat sich die Zahl der Bosch-Mitarbeiter in Südostasien binnen eines Jahrzehnts verdoppelt. Die Firma kam in der Region 2015 eigenen Angaben zufolge auf einen Umsatz von 780 Millionen Euro, zwölf Prozent mehr als 2014. Das Plus lag großteils aber daran, dass der Hausgerätehersteller BSH und der