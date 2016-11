Stuttgart (dpa/lsw) - Der Technologiekonzern Bosch hat einen US-Spezialisten für Gebäudeautomation gekauft - also für die vernetzte, automatisierte Steuerung von Häusern etwa zum Energiesparen. Die Firma Skyline Automation kam mit 40 Mitarbeitern zuletzt auf einen Jahresumsatz von 12 Millionen Dollar (11 Mio Euro), wie Bosch am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das Unternehmen aus dem Bundesstaat New Jersey wurde von der Firma Climatec übernommen, die seit 2015 eine Bosch-Tochter ist. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Übernahme sei «der nächste strategische Schritt hin zum Anbieter von vernetzten Systemen und Services für Gebäude aus einer Hand», sagte der Geschäftsführer des Bosch-Bereichs für Energie- und Gebäudetechnik, Stefan Hartung. Die Sparte der «intelligenten Gebäudetechnik» ist nach Darstellung von Bosch ein rasanter Wachstumsmarkt, bis 2021 könnte sich der weltweite Markt von sechs auf 25 Milliarden Dollar (22,5 Mrd Euro).