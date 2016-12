Stuttgart (dpa/lsw) - Der Evangelische Landesbischof von Württemberg, Otfried July, hat erneut die Bedeutung des Sonntags als arbeitsfreien Tag hervorgehoben. „Unsere Sonntage und die Feiertage sind Ruhepunkte, die unserer Gesellschaft einen Rhythmus geben und den Mehrwert des Lebens jenseits der Arbeit erfahrbar machen“, sagte July in seiner am Mittwoch in Stuttgart veröffentlichten Neujahrsbotschaft. Diese gemeinsamen Zeiten der Ruhe gehörten zum Fundament unserer Werteordnung.

Der Landesbischof kritisierte nicht nur „ausufernde verkaufsoffene Sonntage“, sondern auch beispielsweise den sonntäglichen Betrieb einer Großbaustelle wie Stuttgart 21. July beklagte gleichfalls die Verbreitung von Hassbotschaften in sozialen Netzwerken. Gewalttaten gingen oft Gewaltworte voraus. Der Evangelischen Landeskirche in Württemberg gehören laut Mitteilung etwa 2,1 Millionen evangelische Christen an.

