(red) - Trotz guter Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation gibt es in Stuttgart eine verfestigte Zahl von arbeitslosen Jugendlichen. Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts München zeigte bereits 2010, dass das Übergangssystem Schule und Beruf in Stuttgart gut funktioniert. Auffallend ist jedoch die hohe Zahl an Jugendlichen, die nach einer berufsvorbereitenden Maßnahme keine Ausbildung beginnen.

Rund 20 Prozent der Stuttgarter Hauptschüler sind auch im dritten Herbst nach dem Abschluss weder in Ausbildung noch in qualifizierter Arbeit. Dem gegenüber steht jährlich eine Vielzahl von Ausbildungsplätzen in Stuttgart, die nicht besetzt werden